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الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم جنوبي فلسطين المحتلة

مسلحون مؤيدون لجماعة الحوثي في صنعاء
الحوثيين
الجمعة، 22-11-2024 05:04 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) في اليمن:استهدفنا قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بالنقب جنوبي فلسطين المحتلة.اضافة اعلان


واضاف : عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان عن قطاع غزة ولبنان.
 
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