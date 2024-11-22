الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم جنوبي فلسطين المحتلة

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الوكيل الإخباري- قال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) في اليمن:استهدفنا قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية بالنقب جنوبي فلسطين المحتلة. اضافة اعلان





واضاف : عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان عن قطاع غزة ولبنان.