الحوثيون: استهدفنا مدمرة و 3 سفن إمداد تابعة للجيش الأميركي

تفصيلا، أفادت "قناة المسيرة" التابعة للحوثيين، نقلا عن المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع قوله "إنه تم تنفيذ عملية استهدفت مدمرة أميركية و3 سفن إمداد تابعة للجيش الأميركي"، حيث أشار إلى أن هذه السفن هي "ستينا إمبيكابل"، و"مايرسك ساراتوغا"، و"ليبرتي غريس"، ولكنه لم يذكر اسم المدمرة المستهدفة.
وأوضح سريع أنه تم تنفيذ العملية باستخدام 16 صاروخا باليستيا ومجنحا وطائرة مسيرة في البحر العربي وخليج عدن، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة.
وشدد سريع على أن الجماعة لن توقف عملياتها إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وقال: "سنواصل تنفيذ العمليات العسكرية بوتيرة متصاعدة ضد إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية"، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.
وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ نحو إسرائيل، مؤكدين أنه أصاب "هدفا حيويا" في منطقة يافا. ومع ذلك، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي اعترض ودمر الصاروخ الذي أُطلق من شمال اليمن، صباح الأحد.
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