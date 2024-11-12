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الحوثيون: استهدفنا مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 12-11-2024 07:42 م

الوكيل الإخباري-  قال الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله يحيى سريع ان القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين.

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وأضاف "استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام بطائرات مسيرة ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية ومسيرات".


وبين "نحمل العدوان الأميركي والبريطاني مسؤولية التصعيد في البحر الأحمر".

 

 
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