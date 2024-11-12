الحوثيون: استهدفنا مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر

وأضاف "استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام بطائرات مسيرة ومدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بصواريخ باليستية ومسيرات".
وبين "نحمل العدوان الأميركي والبريطاني مسؤولية التصعيد في البحر الأحمر".
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