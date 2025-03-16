الحوثيون: الضربات الأميركية لن تمنعنا من استهداف السفن

وكتب عبد السلام عبر منصة "إكس" أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التهديد الذي تواجهه الملاحة الدولية في مضيق باب المندب مضللة وعارية من الصحة.
وبحسب المتحدث باسم الحركة فإن الحصار سيستمر حتى يتم إيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل.
وبعد العملية العسكرية الأميركية، أكد المكتب السياسي لجماعة الحوثيين أن الهجوم "لن يمر دون رد".
وأضاف: "قواتنا جاهزة لمواجهة التصعيد بالتصعيد".
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