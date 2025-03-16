الحوثيون: الغارات الأميركية تعيد عسكرة البحر الأحمر

وأضاف أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهديد الملاحة الدولية في باب المندب تهدف إلى "تضليل الرأي العام الدولي".
وأشار المتحدث إلى أن الحظر البحري الذي أعلنه اليمن دعما لغزة يقتصر على الملاحة الإسرائيلية حتى إدخال المساعدات، مشددا على أن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ستظل آمنة من جهة اليمن، في حين تمثل الغارات الأميركية "عودة لعسكرة البحر"، حسب تعبيره.
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