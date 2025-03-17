 
الإثنين 2025-03-17 01:07 ص
 




            

        








    

        

        

            الحوثيون: الهجمات الأميركية على اليمن أودت بحياة 53 شخصا
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                ارشيفية
            
                

                    ارشيفية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        12:25 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أعلن أنيس الأصبحي المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين في اليمن الأحد، أن الهجمات الأميركية على اليمن أودت بحياة 53 شخصا.اضافة اعلان


وأضاف على منصة إكس أن من بينهم خمسة أطفال وامرأتين، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 98.


                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            عربي ودولي
                        
                        
                            غارات دامية على لبنان وجيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن الرد على إطلاق نار
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            عربي ودولي
                        
                        
                            الحوثيون: الهجمات الأميركية على اليمن أودت بحياة 53 شخصا
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            أخبار محلية
                        
                        
                            البطاينة: إرادة ملكية بتشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                تعبيرية
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            ضبط شخص حاول بيع أغناما نافقة في المفرق
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                الوكيل الإخباري-   تعاملت مديرية الدفاع المدني خلال الــ 24 ساعة الماضية مع (1341) حالة إسعافية وبمعدل زمن الاستجابة (7:34) دقيقة كما تم التعامل مع (68) حادث إنقاذ وبمعدل زمن الاستجابة (7:33) دقيقة، و
                            
                    
                    

                        
                            أخبار محلية
                        
                        
                            بيان صادر عن مديرية الأمن العام
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                متظاهر يحمل صورة لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في مسيرة بصنعاء
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
                            زعيم الحوثيين يتوعد باستهداف سفن الشحن الأميركية في البحر الأحمر
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                أرشيفية
                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            مفاوضون إسرائيليون في مصر لمناقشة قضية محتجزي غزة
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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