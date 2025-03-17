الحوثيون: الهجمات الأميركية على اليمن أودت بحياة 53 شخصا

12:25 ص

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الوكيل الإخباري- أعلن أنيس الأصبحي المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين في اليمن الأحد، أن الهجمات الأميركية على اليمن أودت بحياة 53 شخصا. اضافة اعلان





وأضاف على منصة إكس أن من بينهم خمسة أطفال وامرأتين، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى 98.



