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الحوثيون: على إسرائيل وقف العدوان على غزة

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 03-01-2025 09:44 ص

الوكيل الإخباري-   قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) "على العدو الصهيوني إدراك أن كل أنظمة دفاعه لا يمكنها حمايته".

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وأضاف "على العدو الصهيوني التوجه إلى ما هو أكثر جدوى وهو وقف العدوان على غزة".

 
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