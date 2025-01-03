الحوثيون: على إسرائيل وقف العدوان على غزة

الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) "على العدو الصهيوني إدراك أن كل أنظمة دفاعه لا يمكنها حمايته".

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