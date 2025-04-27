الحوثيون: غارات أميركية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين) ان عدوان أميركي على منطقة ثقبان بمديرية بني الحارث في صنعاء.

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