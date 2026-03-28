الحوثيون قاب قوسين أو أدنى من دخول الحرب في حال استمرار التصعيد

الوكيل الإخباري- قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون)، إن "أيديهم على الزناد للتدخل إذا استمر التصعيد ضد إيران ومحور المقاومة".





وأضاف أن الجماعة "ستتدخل إذا استُخدم البحر الأحمر لتنفيذ عمليات ضد إيران".



ودعا "العدو الأمريكي الإسرائيلي" إلى "الاستجابة لمساعي وقف العدوان على إيران".



كما أكد "ضرورة وقف العدوان على فلسطين ولبنان وإيران والعراق".









