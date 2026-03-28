السبت 2026-03-28 12:26 ص

الحوثيون قاب قوسين أو أدنى من دخول الحرب في حال استمرار التصعيد

السبت، 28-03-2026 12:02 ص
الوكيل الإخباري-  قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون)، إن "أيديهم على الزناد للتدخل إذا استمر التصعيد ضد إيران ومحور المقاومة".اضافة اعلان


وأضاف أن الجماعة "ستتدخل إذا استُخدم البحر الأحمر لتنفيذ عمليات ضد إيران".

ودعا "العدو الأمريكي الإسرائيلي" إلى "الاستجابة لمساعي وقف العدوان على إيران".

كما أكد "ضرورة وقف العدوان على فلسطين ولبنان وإيران والعراق".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة