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الحوثيون: قررنا استئناف حظر إبحار كل السفن الإسرائيلية

الحوثيون: قررنا استئناف حظر إبحار كل السفن الإسرائيلية
ارشيفية
 
الأربعاء، 12-03-2025 12:19 ص

الوكيل الإخباري-   قال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) "قررنا استئناف حظر إبحار كل السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب".

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وأضاف "يستمر هذا الحظر حتى فتح معابر قطاع غزة ودخول احتياجاته من غذاء ودواء".

 
 
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