الحوثيون: قررنا استئناف حظر إبحار كل السفن الإسرائيلية

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الوكيل الإخباري- قال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) "قررنا استئناف حظر إبحار كل السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب".

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