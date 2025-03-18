الحوثيون: مصنع الحبشي في الحُديدة تعرض لأكثر من 12 غارة أميركية

وأضافت أن غارة أميركية استهدفت منطقة مفتوحة قرب شارع الستين الغربي بمديرية الثورة بصنعاء.
-
أخبار متعلقة
-
إيران ردا على ترامب: أي عمل عدواني ضدها سيواجه بعواقب وخيمة
-
البنتاغون: حملة ترامب على الحوثيين تستهدف مجموعة أكبر من الأهداف
-
وزارة الصحة اللبنانية: 7 قتلى جراء الاشتباكات على الحدود مع سوريا
-
وزارة الدفاع السورية: نتحرك على الحدود لـ"طرد" أفراد حزب الله من قرى ومناطق سورية
-
الإتحاد الأوروبي: يجب أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة
-
الرئيس اللبناني يوعز للجيش بالرد على مصادر النيران من سوريا
-
ترامب: أي هجوم من قبل الحوثيين سننظر إليه على أنه هجوم إيران
-
رئيس جهاز الشاباك يغيب عن اجتماع عقده نتنياهو لبحث الأوضاع الأمنية