الحوثيون: مصنع الحبشي في الحُديدة تعرض لأكثر من 12 غارة أميركية

01:55 ص

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الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين في اليمن إن مصنع الحبشي للحديد بمديرية باجل في الحديدة تعرض لأكثر من 12 غارة أميركية. اضافة اعلان





وأضافت أن غارة أميركية استهدفت منطقة مفتوحة قرب شارع الستين الغربي بمديرية الثورة بصنعاء.