 
السبت 2025-03-15 11:30 م
 




            

        








    

        

        

            الحوثيون: مقتل 9 مدنيين على الأقل في غارات أميركية على صنعاء
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                أعمدة الدخان تتصاعد في أعقاب القصف على العاصمة اليمنية صنعاء
            
                

                    أعمدة الدخان تتصاعد في أعقاب القصف على العاصمة اليمنية صنعاء
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        11:12 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  قال الحوثيون، مساء السبت، إن 9 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب تسعة آخرون في ضربات أميركية على مدينة صنعاء.اضافة اعلان


وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن الولايات المتحدة أطلقت "عملا عسكريا حاسما وقويا" ضد الحوثيين في اليمن.

وجاء في منشور لترامب على شبكة للتواصل الاجتماعي "سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا"، متهما الحوثيين بتهديد حركة الشحن في البحر الأحمر.

وقال ترامب مخاطبا الحوثيين: "لقد انتهى وقتكم ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءا من اليوم. إن لم تفعلوا، فستشهدوا جحيما لم تروا مثله من قبل".
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                أعمدة الدخان تتصاعد في أعقاب القصف على العاصمة اليمنية صنعاء
                            
                    
                    

                        
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                            الحوثيون: مقتل 9 مدنيين على الأقل في غارات أميركية على صنعاء
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            عربي ودولي
                        
                        
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