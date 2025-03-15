الحوثيون: مقتل 9 مدنيين على الأقل في غارات أميركية على صنعاء

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، أن الولايات المتحدة أطلقت "عملا عسكريا حاسما وقويا" ضد الحوثيين في اليمن.
وجاء في منشور لترامب على شبكة للتواصل الاجتماعي "سنستخدم القوة المميتة الساحقة حتى نحقق هدفنا"، متهما الحوثيين بتهديد حركة الشحن في البحر الأحمر.
وقال ترامب مخاطبا الحوثيين: "لقد انتهى وقتكم ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءا من اليوم. إن لم تفعلوا، فستشهدوا جحيما لم تروا مثله من قبل".
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