الحوثيون: نفذنا عمليتين بالبحر الأحمر والمحيط الهندي

09:13 م

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الوكيل الإخباري- قال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيون)، يحيى سريع، إن الجماعة نفذت عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي . اضافة اعلان





وأضاف: "استهدفنا سفينة نفطية أمريكية في البحر الأحمر بـ11 صاروخا باليستيا وطائرتين مسيرتين، والعملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية واستهدفت سفينة أخرى في المحيط الهندي بصاروخ مجنح.

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