الحوثيون: نفذنا عمليتين بالبحر الأحمر والمحيط الهندي

وأضاف: "استهدفنا سفينة نفطية أمريكية في البحر الأحمر بـ11 صاروخا باليستيا وطائرتين مسيرتين، والعملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية واستهدفت سفينة أخرى في المحيط الهندي بصاروخ مجنح.
c7mob
-
أخبار متعلقة
-
غارة للاحتلال على بيروت
-
إيطاليا تستدعي سفير إسرائيل
-
4 جرحى إسرائيليين بقصف الجليل الأعلى من لبنان
-
جيش الاحتلال يمر بساعات قاسية في غزة وجنوب لبنان .. تفاصيل
-
غوتيريش يعلن نيته حضور قمة "بريكس" في روسيا
-
"لوموند": استخبارات كييف تدرّب إرهابيي مالي على استخدام المسيّرات
-
الموساد يبلغ أميركا بشرط جديد لوقف إطلاق النار في لبنان
-
ميقاتي: الاتصالات الدبلوماسية تكثفت قبيل اجتماع مجلس الأمن لبحث وقف إطلاق النار