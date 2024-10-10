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الحوثيون: نفذنا عمليتين بالبحر الأحمر والمحيط الهندي

الحوثيين
الحوثيون
الخميس، 10-10-2024 09:13 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيون)، يحيى سريع، إن الجماعة نفذت عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي . اضافة اعلان


وأضاف: "استهدفنا سفينة نفطية أمريكية في البحر الأحمر بـ11 صاروخا باليستيا وطائرتين مسيرتين، والعملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية واستهدفت سفينة أخرى في المحيط الهندي بصاروخ مجنح.
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