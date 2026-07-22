الأربعاء 2026-07-22 08:43 م

الحوثيون وجّهوا رسائل تحذيرية إلى سفن عقب إعلانهم حظر الملاحة على السعودية

وجّه الحوثيون في اليمن رسائل تحذيرية إلى سفن عقب إعلانهم حظر الملاحة على السعودية، بحسب ما أفادت غرفة الشحن الدولية. وقالت غرفة الشحن الدولية، الأربعاء، "نؤكد تسجيل رسائل تحذيرية وجّهها الحوثيون إلى
ارشيفية
 
الأربعاء، 22-07-2026 07:18 م
الوكيل الإخباري-   وجّه الحوثيون في اليمن رسائل تحذيرية إلى سفن عقب إعلانهم حظر الملاحة على السعودية، بحسب ما أفادت غرفة الشحن الدولية.اضافة اعلان


وقالت غرفة الشحن الدولية، الأربعاء، "نؤكد تسجيل رسائل تحذيرية وجّهها الحوثيون إلى السفن في المنطقة".

وكان كريستوفر لونغ، مدير قسم الاستخبارات في شركة الأمن البحري "نبتون بي 2 بي غروب"، صرّح لفرانس برس في وقت سابق بأن الحوثيين، بثوا رسالة عبر الراديو بشأن الحظر، مضيفا بأن الرسالة "سُجّلت... من طرف سفينة في مضيق باب المندب" الاثنين.

وأعلن الحوثيون، الاثنين 20 تموز 2026، فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، في خطوة تهدد بفتح جبهة جديدة في حرب إيران وتوسع نطاق التهديد لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية لأبعد من الخليج.

وطلبت إيران في 16 تموز 2026، من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

شعلة مهرجان جرش

أخبار محلية رئيس الوزراء يرعى افتتاح مهرجان جرش في دورته الـ40

ب

أخبار محلية تحرير 167 مخالفة وتوجيه 430 إنذارًا لمنشآت في المفرق

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

عربي ودولي محكمة أميركية تحدد الأول من حزيران موعدا لبدء محاكمة مادورو

تعبيرية

عربي ودولي الحرائق تضرب شمال الجزائر.. نقل 100 شخص للمستشفى وإخلاء 150 منزلا

ل

عربي ودولي النيابة العامة في دمشق تطالب بإعدام وسيم الأسد

توفي عازف الساكسفون الأميركي الشهير بلاس جونسون عن عمر ناهز 94 عامًا في منزله بمدينة لوس أنجلوس، قبل أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الخامس والتسعين، وفق ما أفادت تقارير إعلامية ومصادر مقربة من عائل

فن ومشاهير وفاة فنان شهير - صورة

تعبيرية

طب وصحة ليست مجرد إزعاج عابر.. أسباب الحازوقة وطرق منزلية للتخلص منها

ب

أخبار محلية ولي العهد: القوات المسلحة تحمي الأردن والأردنيين



 
 






الأكثر مشاهدة

 