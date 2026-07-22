الحوثيون وجّهوا رسائل تحذيرية إلى سفن عقب إعلانهم حظر الملاحة على السعودية

وقالت غرفة الشحن الدولية، الأربعاء، "نؤكد تسجيل رسائل تحذيرية وجّهها الحوثيون إلى السفن في المنطقة".
وكان كريستوفر لونغ، مدير قسم الاستخبارات في شركة الأمن البحري "نبتون بي 2 بي غروب"، صرّح لفرانس برس في وقت سابق بأن الحوثيين، بثوا رسالة عبر الراديو بشأن الحظر، مضيفا بأن الرسالة "سُجّلت... من طرف سفينة في مضيق باب المندب" الاثنين.
وأعلن الحوثيون، الاثنين 20 تموز 2026، فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، في خطوة تهدد بفتح جبهة جديدة في حرب إيران وتوسع نطاق التهديد لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية لأبعد من الخليج.
وطلبت إيران في 16 تموز 2026، من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق باب المندب في البحر الأحمر إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على البنية التحتية لشبكة الكهرباء في إيران.
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