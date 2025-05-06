الحوثيون يتوعدون بالرد على الغارات الإسرائيلية في اليمن

وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان إن "العدوان الإسرائيلي والأميركي لن يمر بدون رد ولن يثني اليمن عن الاستمرار في موقفه المساند لغزة".
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