الحوثيون يتوعدون بالرد على الغارات الإسرائيلية في اليمن

06:28 م

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الوكيل الإخباري- توعد الحوثيون الثلاثاء بالرد على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء ومحطات كهرباء في اليمن، عقب هجوم صاروخي شنه الحوثيون على إسرائيل. اضافة اعلان





وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان إن "العدوان الإسرائيلي والأميركي لن يمر بدون رد ولن يثني اليمن عن الاستمرار في موقفه المساند لغزة".