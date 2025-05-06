الثلاثاء 2025-05-06 08:47 م
 

الحوثيون يتوعدون بالرد على الغارات الإسرائيلية في اليمن

تصاعد الدخان في الأفق إثر غارة جوية إسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء
تصاعد الدخان في الأفق إثر غارة جوية إسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء
 
الثلاثاء، 06-05-2025 06:28 م
الوكيل الإخباري-   توعد الحوثيون الثلاثاء بالرد على الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء ومحطات كهرباء في اليمن، عقب هجوم صاروخي شنه الحوثيون على إسرائيل.اضافة اعلان


وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان إن "العدوان الإسرائيلي والأميركي لن يمر بدون رد ولن يثني اليمن عن الاستمرار في موقفه المساند لغزة".
 
gnews

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