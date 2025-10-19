الأحد 2025-10-19 07:44 م
 

الحوثيون يحتجزون 20 موظفا في الأمم المتحدة
 
الأحد، 19-10-2025 06:27 م
الوكيل الإخباري-  احتجز الحوثيون الأحد، 20 موظفا من الأمم المتحدة بينهم 15 أجنبيا، غداة اقتحامهم مجمعا تابعا للمنظمة في صنعاء التي يسيطرون عليها، على ما أفاد مسؤول أممي.اضافة اعلان


ويشكل ذلك هجوما جديدا يستهدف الموظفين الأمميين في البلد الغارق في الحرب منذ سنوات.
 
 
