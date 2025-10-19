الحوثيون يحتجزون 20 موظفا في الأمم المتحدة

06:27 م

الوكيل الإخباري- احتجز الحوثيون الأحد، 20 موظفا من الأمم المتحدة بينهم 15 أجنبيا، غداة اقتحامهم مجمعا تابعا للمنظمة في صنعاء التي يسيطرون عليها، على ما أفاد مسؤول أممي. اضافة اعلان





ويشكل ذلك هجوما جديدا يستهدف الموظفين الأمميين في البلد الغارق في الحرب منذ سنوات.



