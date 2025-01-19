الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان

وأضاف "استهداف حاملة الطائرات الأميركية هو الثامن منذ قدومها إلى البحر الأحمر".
وتابع "نحذر القوات المعادية بالبحر الأحمر من أي عدوان على بلدنا في فترة وقف إطلاق النار".
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