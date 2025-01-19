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الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 19-01-2025 02:23 ص

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث العسكري لأنصار الله (الحوثيين) "استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان شمالي البحر الأحمر بمسيرات وصواريخ".

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وأضاف "استهداف حاملة الطائرات الأميركية هو الثامن منذ قدومها إلى البحر الأحمر".


وتابع "نحذر القوات المعادية بالبحر الأحمر من أي عدوان على بلدنا في فترة وقف إطلاق النار".

 
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