الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان

الوكيل الإخباري- قال المتحدث العسكري لأنصار الله (الحوثيين) "استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان شمالي البحر الأحمر بمسيرات وصواريخ".

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وأضاف "استهداف حاملة الطائرات الأميركية هو الثامن منذ قدومها إلى البحر الأحمر".