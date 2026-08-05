الأربعاء 2026-08-05 01:26 م

الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر

الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر
الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر
 
الأربعاء، 05-08-2026 10:53 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" في اليمن، يوم الأربعاء، عن استهداف ناقلة نفط سعودية شمالي البحر الأحمر قبالة ميناء ينبع، وذلك في إطار الحصار البحري الذي أعلنت الجماعة فرضه على الـمملكة منذ أسبوعين.

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وأوضح الـمتحدث العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان صحفي، أن القوات التابعة لهم تمكنت من استهداف سفينة "وفاء" النفطية السعودية بعدد من الصواريخ الباليستية، مؤكدا تحقيق إصابة دقيقة. وأضاف سريع أن إجمالي السفن التي تم استهدافها منذ بدء الحصار البحري الـمعلن بلغ ثماني سفن نفط سعودية.

 
 


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