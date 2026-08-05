الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط سعودية أمام ميناء ينبع في البحر الأحمر

الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيون" في اليمن، يوم الأربعاء، عن استهداف ناقلة نفط سعودية شمالي البحر الأحمر قبالة ميناء ينبع، وذلك في إطار الحصار البحري الذي أعلنت الجماعة فرضه على الـمملكة منذ أسبوعين.

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