الحوثيون يسقطون مسيرة "إم كيو-9" أمريكية جنوبي صنعاء

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "ريا نوفوستي" بأن الدفاعات الجوية لـ "أنصار الله" استهدفت بصاروخ أرض/ جو، طائرة استطلاع أمريكية مسلحة أثناء تحليقها في سماء مدينة معبَّر بمديرية جهران شمال محافظة ذمار، تمكن من إسقاطها.
وأضاف المصدر أن "حريقا اندلع في موقع سقوط الطائرة الاستطلاعية المسلحة".
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