الحوثيون يسقطون مسيرة "إم كيو-9" أمريكية جنوبي صنعاء

الوكيل الإخباري- تمكنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم الخميس، من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إم كيو-9"، في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.



وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "ريا نوفوستي" بأن الدفاعات الجوية لـ "أنصار الله" استهدفت بصاروخ أرض/ جو، طائرة استطلاع أمريكية مسلحة أثناء تحليقها في سماء مدينة معبَّر بمديرية جهران شمال محافظة ذمار، تمكن من إسقاطها.

اضافة اعلان



وأضاف المصدر أن "حريقا اندلع في موقع سقوط الطائرة الاستطلاعية المسلحة".

وهذه الطائرة هي الثانية من نوعها التي يسقطها "أنصار الله" في غضون أيام، إذ أعلنت الجماعة في 4 مارس الجاري، إسقاط طائرة مسيرة مماثلة خلال تحليقها في أجواء محافظة الحديدة غرب اليمن.

RT