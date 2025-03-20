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الحوثيون يسقطون مسيرة "إم كيو-9" أمريكية جنوبي صنعاء

ل
أرشيفية
 
الخميس، 20-03-2025 07:14 ص

الوكيل الإخباري- تمكنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية اليوم الخميس، من إسقاط طائرة استطلاع أمريكية من طراز "إم كيو-9"، في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "ريا نوفوستي" بأن الدفاعات الجوية لـ "أنصار الله" استهدفت بصاروخ أرض/ جو، طائرة استطلاع أمريكية مسلحة أثناء تحليقها في سماء مدينة معبَّر بمديرية جهران شمال محافظة ذمار، تمكن من إسقاطها.

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وأضاف المصدر أن "حريقا اندلع في موقع سقوط الطائرة الاستطلاعية المسلحة".

 

وهذه الطائرة هي الثانية من نوعها التي يسقطها "أنصار الله" في غضون أيام، إذ أعلنت الجماعة في 4 مارس الجاري، إسقاط طائرة مسيرة مماثلة خلال تحليقها في أجواء محافظة الحديدة غرب اليمن.

 

RT

 
 
gnews

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