 
الأحد 2025-03-16 01:10 ص
 




            

        








    

        

        

            الحوثيون يصدرون بيان موقف بعد الغارات الأمريكية الجديدة على اليمن
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                الحوثيون يصدرون بيان موقف بعد الغارات الأمريكية الجديدة على اليمن
            
                

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        الأحد، 16-03-2025
    
    
        12:53 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  أكد الناطق باسم حركة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، محمد عبد السلام، أن الغارات الأمريكية على اليمن هي "عدوان سافر" على دولة مستقلة.
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وقال: "العدوان على اليمن تشجيع لكيان العدو الإسرائيلي لمواصلة حصاره الجائر على غزة"، مشددا على أن "ما يدعيه الرئيس الأمريكي من خطر يتهدد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب غير صحيح وفيه تضليل للرأي العام الدولي".

وأضاف: "الحظر البحري المعلن من قبل اليمن إسنادا لغزة يقتصر فقط على الملاحة الإسرائيلية حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة".

وشدد الناطق باسم "أنصار الله" على أن "الحظر اليمني للملاحة الإسرائيلية جاء بعد مهلة أربعة أيام للوسطاء"، مؤكدا أن "الملاحة الدولية في البحر الأحمر ستبقى آمنة من جهة اليمن".

وتابع: "الغارات الأمريكية هي عودة لعسكرة البحر الأحمر وذلك هو التهديد الفعلي للملاحة الدولية في المنطقة".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد جماعة الحوثيين في اليمن.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                الحوثيون يصدرون بيان موقف بعد الغارات الأمريكية الجديدة على اليمن
                            
                    
                    

                        
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                            الحوثيون يصدرون بيان موقف بعد الغارات الأمريكية الجديدة على اليمن
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
                                اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل وقوات الاحتلال تطلق القنابل الغازية بكثافة.


                            
                    
                    

                        
                            فلسطين
                        
                        
                            مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب الخليل
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            عربي ودولي
                        
                        
                            مسؤول حوثي يعلق على الغارات الأمريكية على اليمن ويتوعد برد مناسب
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            أخبار محلية
                        
                        
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                            فلسطين
                        
                        
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                                أعمدة الدخان تتصاعد في أعقاب القصف على العاصمة اليمنية صنعاء
                            
                    
                    

                        
                            عربي ودولي
                        
                        
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