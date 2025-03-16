الحوثيون يصدرون بيان موقف بعد الغارات الأمريكية الجديدة على اليمن

وأضاف: "الحظر البحري المعلن من قبل اليمن إسنادا لغزة يقتصر فقط على الملاحة الإسرائيلية حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة".
وشدد الناطق باسم "أنصار الله" على أن "الحظر اليمني للملاحة الإسرائيلية جاء بعد مهلة أربعة أيام للوسطاء"، مؤكدا أن "الملاحة الدولية في البحر الأحمر ستبقى آمنة من جهة اليمن".
وتابع: "الغارات الأمريكية هي عودة لعسكرة البحر الأحمر وذلك هو التهديد الفعلي للملاحة الدولية في المنطقة".
هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت، أنه أصدر أوامر للجيش الأمريكي بشن عمليات عسكرية "حاسمة وقوية" ضد جماعة الحوثيين في اليمن.
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