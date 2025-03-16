الحوثيون يصدرون بيان موقف بعد الغارات الأمريكية الجديدة على اليمن

الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم حركة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، محمد عبد السلام، أن الغارات الأمريكية على اليمن هي "عدوان سافر" على دولة مستقلة.

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