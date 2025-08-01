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الحوثيون يصدرون حكمًا بإعدام نجل علي عبد الله صالح بتهمة "التخابر والخيانة"

الحوثيون يصدرون حكمًا بإعدام نجل علي عبد الله صالح بتهمة "التخابر والخيانة"
الحوثيون يصدرون حكمًا بإعدام نجل علي عبد الله صالح بتهمة "التخابر والخيانة"
 
الجمعة، 01-08-2025 12:25 ص
الوكيل الإخباري-   قضت محكمة عسكرية للحوثيين في اليمن، الخميس، بإعدام أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني الأسبق، بتهمة "التخابر" ومصادرة ممتلكاته.اضافة اعلان


وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين، أن المحكمة العسكرية المركزية أصدرت حكمها بحق أحمد علي عبد الله صالح، حيث قضى الحكم بإدانته بـ"جرائم الخيانة والعمالة والتخابر مع العدو، وكذا إدانته بجريمة الفساد ومعاقبته بعقوبة الإعدام ومصادرة ممتلكاته".

كما قضى الحكم بـ"استرداد الأموال المختلسة في جريمة الفساد، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية أخرى متعلقة بالوظيفة العامة"، وفقًا للوكالة.

ولم يصدر تعليق من مكتب نجل صالح حتى الآن.

وأحمد هو نجل الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح، شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهوري قبل سقوط نظام صالح إبان الاحتجاجات في العام 2011.

روسيا اليوم
 
 
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