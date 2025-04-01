الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة مأرب

الوكيل الإخباري- أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط طائرة مسيرة أمريكية معادية من طراز "إم كيو 9" في أجواء محافظة مأرب بصاروخ مناسب محلي الصنع.



وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أن هذه الطائرة تعتبر السادسة عشرةَ التي تنجح الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاطها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، مؤكدة استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.

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