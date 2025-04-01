الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية في أجواء محافظة مأرب

وأشارت القوات المسلحة اليمنية إلى أن هذه الطائرة تعتبر السادسة عشرةَ التي تنجح الدفاعات الجوية اليمنية في إسقاطها خلال معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، مؤكدة استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي.
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