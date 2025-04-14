الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في محافظة حجة

الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)الأحد، أن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في محافظة حجة.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الجماعة يحيى سريع، في بيان: "في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا، ونصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني ومجاهديه، نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ_9 أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة حجة".