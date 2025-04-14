الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ9 في محافظة حجة

وتابع: "تجدد القوات المسلحة التأكيد على أن قدراتها العسكرية لم تتأثر وأن العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا لن يحقق إلا المزيد من الخيبة والفشل".
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