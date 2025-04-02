الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأميركية ترومان

وقال سريع في بيان الأربعاء: "استهدفنا بصواريخ ومسيرات قطعا حربية معادية في البحر الأحمر، واستهدفنا حاملة الطائرات الأميركية ترومان بصواريخ مجنحة في اشتباك متواصل للآن".
وأكد أن الاشتباك مع حاملة الطائرات الأميركية هو الثالث خلال 24 ساعة الماضية.
وقال المتحدث العسكري إن العمليات "ستستمر بوتيرة متصاعدة ضد العدو الأميركي باستهداف قطعه الحربية"، وأوضح أن العمليات "ضد العدو الإسرائيلي تهدف لإيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".
وأعلنت جماعة الحوثيين في وقت سابق الثلاثاء، مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، إثر غارات أميركية على مشروع ومبنى المياه بمديرية المنصورية بمحافظة الحديدة غربي اليمن.
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