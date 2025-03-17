 
الإثنين 2025-03-17 08:13 ص
 




            

        








    

        

        

            الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات "هاري ترومان"
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان"

            
                

                    حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان"
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        07:18 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  تبنى الحوثيون، فجر الاثنين، هجوماً ثانياً في البحر الأحمر ضد حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان"، بعد إعلانهم استهدافها في اليوم السابق.اضافة اعلان


وقالت الجماعة في بيان على تلغرام: "استهدفت وللمرة الثانية خلال 24 ساعة حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس هاري ترومان في شمال البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائراتِ المسيّرة، في اشتباك استمر لعدة ساعات".

وأضاف البيان: "نجحت القوات المسلحة اليمنية في إفشال هجوم معادٍ كان العدو يحضر لشنّه، واضطرت طائراته الحربية المحلقة إلى العودة من حيث انطلقت، بعد إطلاق عدد من الصواريخِ والمسيّرات على حاملة الطائرات وعدد من القطعِ الحربية التابعة لها".

وشدد البيان على أن الجماعة "تواجه التصعيد بالتصعيد"، وأنها "ستمضي قدماً في تنفيذ الخيارات التصعيدية الإضافية في حال استمر العدوان على بلدنا".

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الجماعة في "حظر مرور السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات حتى رفعِ الحصار عن قطاع غزة".

سكاي نيوز









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                                حاملة الطائرات الأميركية "هاري ترومان"

                            
                    
                    

                        
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                            الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات "هاري ترومان"
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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