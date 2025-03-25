الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون بصاروخين باليستين

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع "استهدفت قواتنا الصاروخية مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخين باليستيين".

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