الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران السعودي

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان على منصة إكس، إن "القوات المسلحة اليمنية (القوات التابعة للجماعة غير المعترف بها دولياً) تمكنت من استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيّرة، وكانت الإصابة دقيقة"، مضيفاً أن "هذا الاستهداف يأتي رداً على خرق العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسيّر". وهدد سريع بأن أي "خرق سعودي لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب".
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