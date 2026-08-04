الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران السعودي

الوكيل الإخباري- أعلن الحوثيون، اليوم الثلاثاء، قصفهم "هدفاً حساساً" في مطار نجران السعودي قرب الحدود اليمنية، في أحدث هجوم للجماعة على السعودية بعد ضربات استهدفت منشآت طاقة في المملكة، إثر تصعيد اندلع أخيراً على خلفية أزمة منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء.

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