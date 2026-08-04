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الحوثيون يعلنون استهداف مطار نجران السعودي

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 04-08-2026 09:20 م

الوكيل الإخباري- أعلن الحوثيون، اليوم الثلاثاء، قصفهم "هدفاً حساساً" في مطار نجران السعودي قرب الحدود اليمنية، في أحدث هجوم للجماعة على السعودية بعد ضربات استهدفت منشآت طاقة في المملكة، إثر تصعيد اندلع أخيراً على خلفية أزمة منع طائرة إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء.

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وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان على منصة إكس، إن "القوات المسلحة اليمنية (القوات التابعة للجماعة غير المعترف بها دولياً) تمكنت من استهداف هدف حساس للعدو السعودي في مطار نجران، وذلك بطائرة مسيّرة، وكانت الإصابة دقيقة"، مضيفاً أن "هذا الاستهداف يأتي رداً على خرق  العدو السعودي للأجواء في محافظتي صعدة وحجة بطيرانه المسيّر". وهدد سريع بأن أي "خرق سعودي لأجوائنا لن يمر دون رد وعقاب". 

 
 


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