الحوثيون يعلنون استهداف هدف حيوي بيافا

05:24 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين عن عمليةَ استهداف لهدف حيوي بمنطقة يافا المحتلة، بصاروخ فرط صوتي نوع فلسطين 2. اضافة اعلان





وقالت الجماعة اليمنية في بيان الأحد، إن الصاروخ أصاب هدفَه بنجاح.



ونوهت الى أن عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقفَ إلا بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصارِ عنه.