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الحوثيون يعلنون استهداف يافا بصاروخ ثالث

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أرشيفية
الثلاثاء، 14-01-2025 08:37 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية "الحوثيون"، اليوم الثلاثاء، عن استهداف منطقة يافا الواقعة في شمال إسرائيل، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع "فلسطين 2".

وقالت: "نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، استهدفت ما يسمى بوزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين 2".

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وأضافت في بيان: "وصل الصاروخ إلى هدفه وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له"، مشيرة إلى أن "هذه العملية هي الثالثة خلال 12 ساعة".

من جهته، رجح الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن على وسط إسرائيل، وقال أمس الاثنين، إنه اعترض مسيرة وصاروخا باليستيا قبل وصولهما إلى "الأجواء الإسرائيلية".


وتشن جماعة الحوثي منذ نوفمبر 2023 هجمات متكررة على سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مستخدمة الصواريخ والطائرات المسيرة، كما تستهدف بشكل متواصل أهدافا داخل إسرائيل وذلك بسبب استمرار العدوان على غزة.

 

RT

 
gnews

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