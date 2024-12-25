 
الأربعاء 2024-12-25 09:46 م
 

الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات جديدة بإسرائيل

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-12-2024 09:20 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيون) "نفذنا عمليتين إحداهما ضد هدف حساس للعدو في منطقة يافا المحتلة".

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واضاف ان العملية الثانية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو في منطقة عسقلان المحتلة.

 
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