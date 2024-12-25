الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات جديدة بإسرائيل

واضاف ان العملية الثانية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو في منطقة عسقلان المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
سوريا الجديدة تطالب إيران بـ300 مليار دولار كتعويضات
-
الجيش الإسرائيلي يطلق النار على قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان
-
إذاعة الاحتلال: سقوط مسيرة يمنية بمنطقة مفتوحة
-
المرصد السوري: القوات الإسرائيلية توغلت أكثر في سورية
-
أطباء بلا حدود: خطر المجاعة والموت يهدد الجميع جنوب غربي السودان
-
مقررة أممية: الجنائية الدولية أنسب مكان لمحاكمة الأسد
-
الكويت.. قرار جديد يخص الأشخاص المسحوبة جنسيتهم
-
قرارات من الحكومة السورية بخصوص الجامعات