الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليات جديدة بإسرائيل

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الوكيل الإخباري- قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله (الحوثيون) "نفذنا عمليتين إحداهما ضد هدف حساس للعدو في منطقة يافا المحتلة".

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