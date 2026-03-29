الحوثيون يعلنون تنفيذ هجوم ثان على إسرائيل السبت

الوكيل الإخباري- أعلن الحوثيون في اليمن، السبت، تنفيذ هجوم هو الثاني في يوم واحد استهدف إسرائيل، مؤكدين استمرار الهجمات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان مصوّر، إنه تم إطلاق "دفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة والتي استهدفت عددا منَ الأهداف الحيوية والعسكرية" جنوب إسرائيل.