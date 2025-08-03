الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 هجمات بطائرات مسيّرة على أهداف إسرائيلية

08:23 م

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الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيون)، العميد يحيى سريع، اليوم الأحد، عن تنفيذ ثلاث عمليات نوعية بطائرات مسيّرة استهدفت مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي في مدن يافا وعسقلان وحيفا، مؤكداً أن العملية الثالثة استهدفت ميناء حيفا تحديداً. اضافة اعلان





وأكد سريع أن هذه العمليات تأتي في إطار "الواجب الديني والقومي" تجاه الشعب الفلسطيني، والمسجد الأقصى، وسكّان قطاع غزة