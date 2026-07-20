الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان مصور نُشر على تلغرام، "تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية" على السعودية "وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان".
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