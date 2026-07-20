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الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية

مضيق باب المندب
مضيق باب المندب
 
الإثنين، 20-07-2026 03:33 م

الوكيل الإخباري-   أعلن الحوثيون، الاثنين، حظر الملاحة البحرية على السعودية، بعد أيام من تجدّد المواجهات في اليمن بين الحوثيين المدعومين من إيران، والحكومة الشرعية، للمرة الأولى منذ سنوات.

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وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان مصور نُشر على تلغرام، "تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية" على السعودية "وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان".

 
 


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