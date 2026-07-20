الحوثيون يعلنون حظر الملاحة البحرية على السعودية

الوكيل الإخباري- أعلن الحوثيون، الاثنين، حظر الملاحة البحرية على السعودية، بعد أيام من تجدّد المواجهات في اليمن بين الحوثيين المدعومين من إيران، والحكومة الشرعية، للمرة الأولى منذ سنوات.

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