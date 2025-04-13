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الحوثيون يعلنون قصف إسرائيل بصاروخين باليستيين

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 13-04-2025 09:53 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، يحيى سريع "نفذنا عملية عسكرية نوعية بصاروخين باليستيين استهدفت العدو الصهيوني".

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وأضاف "استهدفنا بصاروخ من نوع ذو الفقار مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة".


وبين "استهدفنا بصاروخ فلسطين 2 قاعدة سودت ميخا وبطاريات حيتس شرق أسدود".


وتابع "قصفنا بمسيرة هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة".

 
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