الحوثيون يعلنون قصف إسرائيل بصاروخين باليستيين

وأضاف "استهدفنا بصاروخ من نوع ذو الفقار مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة".
وبين "استهدفنا بصاروخ فلسطين 2 قاعدة سودت ميخا وبطاريات حيتس شرق أسدود".
وتابع "قصفنا بمسيرة هدفا حيويا للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة".
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