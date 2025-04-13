الحوثيون يعلنون قصف إسرائيل بصاروخين باليستيين

تم نسخ الرابط

تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال المتحدث العسكري باسم أنصار الله، يحيى سريع "نفذنا عملية عسكرية نوعية بصاروخين باليستيين استهدفت العدو الصهيوني".

اضافة اعلان



وأضاف "استهدفنا بصاروخ من نوع ذو الفقار مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة".



وبين "استهدفنا بصاروخ فلسطين 2 قاعدة سودت ميخا وبطاريات حيتس شرق أسدود".