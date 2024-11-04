الحوثيون يعلنون مواصلة استهداف السفن الإسرائيلية حتى لو باعت أصولها

الوكيل الإخباري- قالت جماعة الحوثيين في اليمن اليوم الأحد إنها ستواصل حصارها البحري على السفن الإسرائيلية ردًا على "معلومات استخباراتية" بشأن قيام شركات شحن إسرائيلية ببيع أصولها لشركات أخرى في إطار التحايل على الهجمات التي تتعرض لها.

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وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في كلمة نقلها التلفزيون إن الجماعة "لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي، وتحذر كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب ومحظورًا عليها العبور من منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية المحددة في البيانات السابقة".



وأضاف سريع أن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة لإسرائيل تعمل على بيع أصولها ونقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى، أو تسجيلها بأسماء جهات أخرى.



وأوضح أن ذلك يأتي في إطار التحايل على الإجراءات العقابية المتخذة من قبل الحوثيين على تلك السفن والشركات، مضيفًا أن جماعة الحوثي لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن إسرائيل.