 
الإثنين 2024-11-04 07:33 ص
 

الحوثيون يعلنون مواصلة استهداف السفن الإسرائيلية حتى لو باعت أصولها

إحدى السفن التي تعرضت لقصف الحوثيين في البحر الأحمر (أسوشيتد برس)
إحدى السفن التي تعرضت لقصف الحوثيين في البحر الأحمر (أسوشيتد برس)
الإثنين، 04-11-2024 07:07 ص

الوكيل الإخباري-   قالت جماعة الحوثيين في اليمن اليوم الأحد إنها ستواصل حصارها البحري على السفن الإسرائيلية ردًا على "معلومات استخباراتية" بشأن قيام شركات شحن إسرائيلية ببيع أصولها لشركات أخرى في إطار التحايل على الهجمات التي تتعرض لها.

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وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في كلمة نقلها التلفزيون إن الجماعة "لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن العدو الإسرائيلي، وتحذر كافة الجهات المعنية من التعامل مع هذه الشركات أو السفن كونها تخضع للعقاب ومحظورًا عليها العبور من منطقة عمليات القوات المسلحة اليمنية المحددة في البيانات السابقة".


وأضاف سريع أن المعلومات الاستخبارية تؤكد أن العديد من الشركات العاملة في الشحن البحري التابعة لإسرائيل تعمل على بيع أصولها ونقل ممتلكاتها من سفن الشحن والنقل البحري إلى شركات أخرى، أو تسجيلها بأسماء جهات أخرى.


وأوضح أن ذلك يأتي في إطار التحايل على الإجراءات العقابية المتخذة من قبل الحوثيين على تلك السفن والشركات، مضيفًا أن جماعة الحوثي لن تأخذ في الاعتبار أي تغيير في ملكية أو علم سفن إسرائيل.


وتضامنًا مع غزة التي تواجه إبادة إسرائيلية بدعم أميركي، خلفت أكثر من 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي، كما ينفذون هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بينها عمليات استهدفت تل أبيب.

 
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