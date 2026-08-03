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الحوثيون يغيرون مسار 6 ناقلات سعودية

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أرشيفية
 
الإثنين، 03-08-2026 10:47 م

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات لتتبع السفن، الاثنين، أن 6 ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي غيرت مسارها في خليج عدن، مبتعدة عن باب المندب والبحر الأحمر، في ظل تهديدات الحوثيين باستهداف الملاحة السعودية. حسب رويترز.

وبحسب بيانات نظام التعرف الآلي المتاحة عبر مجموعة بورصات لندن ومنصة "مارين ترافيك"، كانت الناقلات فارغة بعد عودتها من وجهات آسيوية، وأبحرت في تشكيل واحد نحو جنوب أفريقيا بدلا من عبور باب المندب.

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وجاء التحرك بعد تهديد الحوثيين، المدعومين من إيران لشركات الملاحة باستهداف سفنها إذا تعاملت مع الموانئ السعودية.


وتعكس التهديدات انتقال الحوثيين إلى تنفيذ أجندة إيران البحرية، عبر توسيع الضغط من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وباب المندب، واستهداف طرق تصدير النفط ورفع كلفة الملاحة في المنطقة.


ومنذ نوفمبر 2023، شن الحوثيون اعتداءات بالصواريخ والمسيّرات والزوارق المفخخة على سفن تجارية، مستخدمين سيطرتهم على الساحل اليمني لتهديد أحد أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم.

 
 


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