الحوثيون يغيرون مسار 6 ناقلات سعودية

وبحسب بيانات نظام التعرف الآلي المتاحة عبر مجموعة بورصات لندن ومنصة "مارين ترافيك"، كانت الناقلات فارغة بعد عودتها من وجهات آسيوية، وأبحرت في تشكيل واحد نحو جنوب أفريقيا بدلا من عبور باب المندب.
وتعكس التهديدات انتقال الحوثيين إلى تنفيذ أجندة إيران البحرية، عبر توسيع الضغط من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وباب المندب، واستهداف طرق تصدير النفط ورفع كلفة الملاحة في المنطقة.
ومنذ نوفمبر 2023، شن الحوثيون اعتداءات بالصواريخ والمسيّرات والزوارق المفخخة على سفن تجارية، مستخدمين سيطرتهم على الساحل اليمني لتهديد أحد أهم ممرات التجارة والطاقة في العالم.
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