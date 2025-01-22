الحوثيون يفرجون عن طاقم السفينة "غلاكسي ليدر"

07:49 م

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الوكيل الإخباري- قالت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين، الأربعاء، إن الحوثيين أطلقوا سراح طاقم السفينة "غالاكسي ليدر" بعد أكثر من عام من احتجاز السفينة قبالة سواحل اليمن. اضافة اعلان





وأضافت القناة أن الطاقم سلم إلى سلطنة عُمان بعد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.