الحوثيون ينفذون أول عملية عسكرية بصواريخ باليستية على مواقع إسرائيلية

الوكيل الإخباري- أعلن الحوثيون، السبت، عن تنفيذ أول عملية عسكرية باستخدام دفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت مواقع عسكرية حساسة تابعة للجيش الإسرائيلي في جنوب فلسطين المحتلة.





وأوضح الحوثيون أن العملية جاءت دعما لإيران ولبنان والعراق وفلسطين، وردا على استمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية وارتكاب الجرائم بحق المدنيين في هذه المناطق.



وأشار الحوثيون إلى أن العملية تزامنت مع هجمات تقوم بها إيران وحزب الله في لبنان، وحققت أهدافها بنجاح، مؤكدين أن العمليات العسكرية ستستمر حتى تحقيق الأهداف المعلنة ووقف العدوان.



واندلعت حرب إيران في 28 شباط، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، مما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.



في المقابل، ردّت إيران بعملية عبر إطلاق مئات الصواريخ والمسيّرات باتجاه إسرائيل ودول في المنطقة، مع إغلاق مضيق هرمز، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة.





