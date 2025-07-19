الحوثي: استهدفنا مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي

12:21 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، مساء الجمعة، عن تنفيذ "عملية نوعية" استهدفت مطار اللد في مدينة يافا المحتلة، باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي، في إطار ما وصفته بـ"نصرة الشعب الفلسطيني واستمراراً للرد على العدوان على قطاع غزة". اضافة اعلان





وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة، في بيان متلفز، إن "العملية حققت أهدافها بدقة، وتسببت في حالة من الهلع دفعت ملايين الصهاينة إلى التوجه نحو الملاجئ، وأدت إلى توقف حركة الملاحة في المطار".



وأكد المتحدث أن هذه العملية تأتي في سياق "الرد المشروع على الجرائم الإسرائيلية المتواصلة في غزة"، مشددًا على أن العمليات العسكرية ستستمر "حتى يتم إيقاف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل عن الشعب الفلسطيني".

