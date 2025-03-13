الحوثي: قرار حظر ملاحة سفن العدو دخل حيز التنفيذ

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الوكيل الإخباري- قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية ان قرار حظر ملاحة سفن العدو في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي دخل حيز التنفيذ.

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واضاف انه سيتم استهداف أي سفينة إسرائيلية تعبر منطقة العمليات المعلنة.