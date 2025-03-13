الحوثي: قرار حظر ملاحة سفن العدو دخل حيز التنفيذ

واضاف انه سيتم استهداف أي سفينة إسرائيلية تعبر منطقة العمليات المعلنة.
وبين انه تم منع العدو إدخال المساعدات لغزة وإغلاق المعابر يهدف لتجويع الشعب الفلسطيني في القطاع.
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