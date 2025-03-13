 
الخميس 2025-03-13 02:33 ص
 

الحوثي: قرار حظر ملاحة سفن العدو دخل حيز التنفيذ

عبد الملك الحوثي
عبد الملك الحوثي
 
الخميس، 13-03-2025 01:13 ص

الوكيل الإخباري-   قال عبد الملك الحوثي زعيم جماعة الحوثي اليمنية ان قرار حظر ملاحة سفن العدو في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي دخل حيز التنفيذ.

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واضاف انه سيتم استهداف أي سفينة إسرائيلية تعبر منطقة العمليات المعلنة.


وبين انه تم منع العدو إدخال المساعدات لغزة وإغلاق المعابر يهدف لتجويع الشعب الفلسطيني في القطاع.

 
 
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