الخارجية الأمريكية: الوضع بين الهند وباكستان لا يزال متطورا ونتابعه عن كثب

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الوكيل الإخباري- افادت سي إن إن عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية ان الوضع بين الهند وباكستان لا يزال متطورا ونتابعه عن كثب. اضافة اعلان





