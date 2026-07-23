الخارجية الأمريكية تحذر جميع الأمريكيين في الشرق الأوسط

ووجهت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا عاجلا لرعاياها المتواجدين في منطقة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى "الاستعداد الفوري لاحتمالات حدوث اضطرابات واسعة في حركة الطيران، تتضمن إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجالات الجوية في عدد من دول المنطقة".
ويأتي هذا التحذير في ظل تسارع حدة التوتر العسكري والضربات المتبادلة بالشرق الأوسط، مما يرفع خطورة الملاحة الجوية ويحث السفارات الأمريكية على اتخاذ تدابير احترازية لحماية مواطنيها.
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، أنه "على وشك اتخاذ قرار بشن هجوم عسكرى أكبر من أي وقت مضى ضد إيران"، موضحا أن "القوات الأمريكية على أتم الاستعداد لتنفيذه".
وأشار ترامب إلى أنه "يدرس بجدية استئناف العمليات العسكرية الموسعة"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين يبدون رغبة في التفاوض لكنهم غير مستعدين لإبرام اتفاق في الوقت الحالي، لأنهم لم يتلقوا ما يكفي من الألم بعد".
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: إعلان أميركي مرتقب الخميس حول الرسوم الجمركية
-
مجلس الشيوخ الأميركي يعرقل قرارا يحد من صلاحيات ترامب بشأن حرب إيران
-
مجلس النواب الأميركي يصوت لوقف حرب إيران
-
وكالة تسنيم: سقوط صاروخ أميركي في جزيرة قشم
-
رويترز: إيران أرسلت قيادات من الحرس الثوري وعتاد صواريخ للحوثيين
-
ترامب يتوعد إيران بشن أوسع هجوم عليها منذ بدء الحرب
-
قطر تدين بشدة استهداف جماعة الحوثي سفينة سعودية
-
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية