الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى العراق

وجاء في التحديث الرسمي أن الوزارة "أمرت بمغادرة الموظفين الحكوميين الأمريكيين غير الأساسيين" من سفارة الولايات المتحدة في بغداد، معتبرة أن "المواطنين الأمريكيين في العراق يواجهون مخاطر مرتفعة، تشمل العنف والاختطاف".
وأشارت الوزارة إلى أن "موظفي الحكومة في بغداد ممنوعون من استخدام مطار بغداد الدولي".
وكان مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قد أفاد لشبكة "رووداو" بأن الوزارة قررت "تقليص" حجم بعثتها في العراق، بناء على "أحدث تحليل" لديها.
وأوضح المسؤول أن الوزارة "تقيم الوضع المناسب للموظفين" في جميع سفارات الولايات المتحدة باستمرار، لكن مصدرا حكوميا عراقيا لفت إلى أن الجانب العراقي "لم يسجل أي مؤشر أمني يستدعي الإخلاء".
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