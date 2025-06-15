الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران فوراً

وأكد البيان أن الحكومة الأمريكية لا تقيم علاقات دبلوماسية أو قنصلية مع إيران، مما يحد من قدرتها على تقديم المساعدة للمواطنين هناك.
وأشار إلى أن الحكومة السويسرية، عبر سفارتها في طهران، تعمل كقوة راعية للمصالح الأمريكية، إلا أن قدراتها الحالية في تقديم الدعم محدودة للغاية.
وأشار التنبيه إلى أن المجال الجوي الإيراني لا يزال مغلقاً منذ السبت 14 يونيو، داعياً المواطنين الأمريكيين إلى التنسيق مباشرة مع شركات الطيران بشأن أي خطط سفر جوية.
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