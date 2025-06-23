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الخارجية الأمريكية تصدر تنبيها عاجلا لمواطنيها في جميع أنحاء العالم

الخارجية الأمريكية تصدر تنبيها عاجلا لمواطنيها في جميع أنحاء العالم
علم الولايات المتحدة
 
الإثنين، 23-06-2025 03:50 ص

الوكيل الإخباري-   أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية فجر اليوم الاثنين، تنبيها عاجلا لمواطنيها في جميع أنحاء العالم.

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ونصحت الولايات المتحدة المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم بتوخي الحذر الشديد.

 

وأشارت إلى وجود خطر اندلاع مظاهرات "ضد المواطنين الأمريكيين ومصالحهم".

يأتي ذلك على خلفية  تعرض 3 منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال الساعات الماضية لهجمات أمريكية، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الحرب بالنسبة له قد بدأت الآن، حيث استهدف عدة مناطق في إسرائيل بعشرات الصواريخ.

 
gnews

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