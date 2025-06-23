الخارجية الأمريكية تصدر تنبيها عاجلا لمواطنيها في جميع أنحاء العالم

الوكيل الإخباري- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية فجر اليوم الاثنين، تنبيها عاجلا لمواطنيها في جميع أنحاء العالم.

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ونصحت الولايات المتحدة المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء العالم بتوخي الحذر الشديد.