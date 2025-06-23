الخارجية الأمريكية تصدر تنبيها عاجلا لمواطنيها في جميع أنحاء العالم

يأتي ذلك على خلفية تعرض 3 منشآت نووية إيرانية رئيسية خلال الساعات الماضية لهجمات أمريكية، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الحرب بالنسبة له قد بدأت الآن، حيث استهدف عدة مناطق في إسرائيل بعشرات الصواريخ.
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