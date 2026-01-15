الخارجية الأمريكية تعلن مراجعة شاملة لـ55 مليون تأشيرة

وقال يان بيتسون، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن الإدارة الأمريكية تعتبر التأشيرة "امتيازا وليس حقا"، مشيرا إلى أن الوزارة ألغت خلال عام 2025 قرابة 100 ألف تأشيرة، بزيادة بلغت 60 ألف تأشيرة مقارنة بعام 2024.
ومن بين التأشيرات الملغاة، تم سحب 8 آلاف تأشيرة طالب، بالإضافة إلى 2500 تأشيرة عمل من الفئة H-1B المخصصة للعمال ذوي المهارات المتخصصة.
وأضاف بيتسون في رسالة فيديو نشرتها الوزارة: "هناك حاليا 55 مليون شخص يحملون تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وتخضع ملفاتهم لمراجعة مستمرة. إذا ارتكبت أي مخالفة قانونية، فسيتم إلغاء تأشيرتك دون تأخير."
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الهجرة الصارمة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور توليه منصبه في 20 يناير 2025. فقد تعهّد ترامب في خطابه الأول بعد أدائه اليمين الدستورية بـ"وقف تسلل المهاجرين غير الشرعيين فورا" و"بدء عمليات ترحيل جماعية لملايين الأجانب الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني"، كما أعلن فرض حالة الطوارئ الوطنية بسبب الوضع على الحدود الجنوبية.
