الخارجية الأمريكية تنشر نص "اتفاق الإطار" بين لبنان وإسرائيل

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، النص الكامل لـ"اتفاق الإطار" المبرم بين إسرائيل ولبنان برعاية الولايات المتحدة في واشنطن، والذي يهدف إلى إنهاء الصراع بين الجانبين ووضع أسس لاتفاق سلام شامل. اضافة اعلان





وتضمن الاتفاق تأكيد الطرفين حق كل منهما في العيش بسلام وأمن، والالتزام بإنهاء حالة الحرب عبر مفاوضات مباشرة بوساطة ودعم أميركي.



ونص الاتفاق على استعادة الجيش اللبناني سيادته الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، مقابل إعادة انتشار تدريجية للقوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية، وفق ترتيبات أمنية وآليات تحقق يجري تنفيذها على مراحل.



كما أكد الاتفاق التزام الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، ومنع أي دور عسكري أو أمني لها داخل لبنان، مع دعم دولي تقوده الولايات المتحدة لتنفيذ هذه الخطوات.



وشددت إسرائيل، وفق الاتفاق، على أنها لا تملك أي مطامع إقليمية في لبنان، معتبرة أن إنهاء تهديد الجماعات المسلحة سيزيل الحاجة إلى أي وجود عسكري إسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.



وتضمن الاتفاق إنشاء مجموعة تنسيق عسكري بمشاركة الولايات المتحدة للإشراف على تنفيذ بنوده، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل للتفاوض على اتفاق سلام وأمن شامل، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين الجانبين.



كما نص على حشد دعم دولي لإعادة إعمار لبنان وإنعاش اقتصاده، ومنع وصول أموال إعادة الإعمار إلى الجماعات المسلحة، إلى جانب التزام الطرفين بوقف الأعمال العدائية في المحافل الدولية والعمل على إعادة الرفات والإفراج عن المحتجزين.



وكانت إسرائيل ولبنان قد وقعتا، برعاية أميركية، اتفاق الإطار مساء الجمعة، عقب جولة خامسة من المفاوضات استضافتها واشنطن، في خطوة تهدف إلى تثبيت التهدئة ودفع مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.