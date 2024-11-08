الخارجية الأمريكية: سنواصل العمل لإنهاء الحرب قبل تسلم ترامب

11:18 ص

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعتزم مواصلة عمله لإنهاء الحرب في غزة ولبنان في الفترة المتبقية من ولايته قبل أن يتسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه. اضافة اعلان





وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين "سنواصل العمل حتى إنهاء الحرب في غزة وإنهاء الحرب في لبنان، وإيصال المساعدات الإنسانية (إلى غزة)، من واجبنا المضي في هذه السياسات حتى ظهر يوم 20 كانون الثاني/ يناير حين يتولى الرئيس المنتخب مهماته".