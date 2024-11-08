الخارجية الأمريكية: سنواصل العمل لإنهاء الحرب قبل تسلم ترامب

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين "سنواصل العمل حتى إنهاء الحرب في غزة وإنهاء الحرب في لبنان، وإيصال المساعدات الإنسانية (إلى غزة)، من واجبنا المضي في هذه السياسات حتى ظهر يوم 20 كانون الثاني/ يناير حين يتولى الرئيس المنتخب مهماته".
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