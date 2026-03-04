الخارجية الأميركية: إجلاء نحو 17.500 مواطن من الشرق الأوسط منذ السبت

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم عن إجلاء أكثر من 17.500 مواطن أميركي من منطقة الشرق الأوسط منذ السبت الماضي، حيث عاد أكثر من 8.500 شخص إلى الولايات المتحدة يوم أمس الثلاثاء فقط.

وفي إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المواطنين الأميركيين في المنطقة، أكدت وزارة الخارجية أن العديد من الأميركيين غادروا إلى دول أخرى في أوروبا وآسيا، بينما لا يزال آخرون في مرحلة العودة إلى الولايات المتحدة.



وفي تصريح له، قال مساعد وزير الخارجية ديلان جونسون: "نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لجميع المواطنين الأميركيين في الشرق الأوسط الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم. فرقنا تعمل على مدار الساعة لتقديم الإرشادات الأمنية والمساعدة في السفر".



وأشار جونسون إلى أن وزارة الخارجية قد ساعدت حتى الآن ما يقارب 6.500 أميركي من خلال تقديم المشورة الأمنية والمساعدة في التنقل، عبر فريق العمل المتاح على مدار الساعة.