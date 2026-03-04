الخارجية الأميركية: إجلاء نحو 17.500 مواطن من الشرق الأوسط منذ السبت

وفي إطار جهودها المستمرة لضمان سلامة المواطنين الأميركيين في المنطقة، أكدت وزارة الخارجية أن العديد من الأميركيين غادروا إلى دول أخرى في أوروبا وآسيا، بينما لا يزال آخرون في مرحلة العودة إلى الولايات المتحدة.
وفي تصريح له، قال مساعد وزير الخارجية ديلان جونسون: "نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل لجميع المواطنين الأميركيين في الشرق الأوسط الذين يرغبون في العودة إلى وطنهم. فرقنا تعمل على مدار الساعة لتقديم الإرشادات الأمنية والمساعدة في السفر".
وأشار جونسون إلى أن وزارة الخارجية قد ساعدت حتى الآن ما يقارب 6.500 أميركي من خلال تقديم المشورة الأمنية والمساعدة في التنقل، عبر فريق العمل المتاح على مدار الساعة.
وأضاف البيان أن الوزارة ستواصل بذل كل الجهود اللازمة لتسهيل مغادرة المواطنين الأميركيين الذين يرغبون في مغادرة المنطقة، مع تزويدهم بكل الدعم المطلوب.
-
أخبار متعلقة
-
البيت الأبيض: 49 قياديا إيرانيا رفيع المستوى بمن فيهم المرشد قتلوا
-
وزير الدفاع الإسرائيلي: حرب إيران كانت مقررة منتصف 2026
-
ميرسك تعلق حجز شحن البضائع إلى الخليج
-
أردوغان: نتشاور مع الناتو بشأن إطلاق صاروخ على تركيا
-
العراق: انقطاع كامل للتيار الكهربائي في جميع المحافظات
-
الناتو يدين استهداف إيران لتركيا
-
المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي يدين الاعتداءات الإيرانية
-
اعتراض صاروخ إيراني كان متجهًا نحو تركيا.. وأنقرة تعلّق