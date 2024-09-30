الخارجية الأميركية: إسرائيل "تنفّذ حاليا" عمليات محدودة داخل الأراضي اللبنانية

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين "هذا ما أبلغوني به، بأنهم ينفّذون حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود".
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