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الخارجية الأميركية: إسرائيل "تنفّذ حاليا" عمليات محدودة داخل الأراضي اللبنانية

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الإثنين، 30-09-2024 10:46 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الخارجية الأميركية، الاثنين، أن إسرائيل "تنفّذ حاليا" عمليات محدودة تستهدف حزب الله داخل الأراضي اللبنانية.

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وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين "هذا ما أبلغوني به، بأنهم ينفّذون حاليا عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله قرب الحدود".

 
gnews

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